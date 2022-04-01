سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى ملك هولندا

المصدر: لاهاي - وام

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قدم جمال جامع المشرخ أوراق اعتماده إلى الملك ويليام ألكسندر، ملك مملكة هولندا سفيراً لدولة الإمارات لدى هولندا، وذلك بقصر نوردآيندا في لاهاي، بحضور عدد من المسؤولين الهولنديين. ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الملك ويليام ألكسندر، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. ومن جانبه، حمل الملك وليام ألكسندر السفير تحياته إلى القيادة الرشيدة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى الملك ويليام ألكسندر للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين الدولة وهولندا، وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين، والشعبين الصديقين.

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