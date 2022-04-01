لطيفة بنت محمد: دبي الحالمة تحتضن المواهب وتخاطب العالم بلغة الإبداع

المصدر: (دبي - البيان)

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي عضو مجلس دبي، أن دبي تحتضن المواهب وتخاطب العالم بلغة الإبداع، وأضافت سموها في تدوينة نشرتها عبر حسابها في «تويتر» أن قادة الفكر وصنّاع القرار والخبراء الدوليين اجتمعوا في مكان واحد لاستشراف المستقبل ومناقشة التحديات المقبلة. حيث نشرت سموها: «قادة الفكر وصناع القرار والخبراء الدوليون اجتمعوا في مكان واحد لاستشراف المستقبل ومناقشة التحديات المقبلة.

تشرفت بمشاركتي في أعمال #القمة_العالمية_للحكومات حيث شاركت الحضور قصة #دبي الملهمة.. دبي الحالمة التي تحتضن المواهب وتخاطب العالم بلغة الإبداع».

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