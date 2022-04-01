تعاون إعلامي بين «وام» ووكالة أنباء غامبيا

المصدر: أبوظبي - وام

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وقّعت وكالة أنباء الإمارات اتفاقية تعاون إعلامي مع وكالة أنباء جامبيا، بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال التبادل الإخباري، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة للعاملين، بما يسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز خبراتهم المهنية.

وقّع الاتفاقية بمقر «وام» بأبوظبي محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، واستاو ديفز المديرة العامة لوكالة أنباء جامبيا، وتهدف إلى تعزيز روابط التعاون الإعلامي بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها في جامبيا في التبادل الإخباري والمحتوى الإعلامي. ورحب الريسي بزيارة وفد وكالة أنباء غامبيا إلى مقر «وام» بأبوظبي، مؤكداً حرص وكالة أنباء الإمارات على تعزيز التعاون مع وكالة أنباء جامبيا، بما يحقق تطلعاتهما نحو العالمية، ويصب في صالح دعم قطاع الإعلام، الذي يشكل ركيزة أساسية بمسارات التنمية في الدولتين. وأعربت ديفز عن سعيها لتعزيز التعاون مع «وام»، نظراً لما تشهده من تطور كبير.

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