صقر غباش يبحث التعاون مع رئيس مجلس الشيوخ الإسباني

المصدر: أبوظبي- البيان

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بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائه أمس، في مقر المجلس بأبوظبي أندريس جيل غارثيا رئيس مجلس الشيوخ لمملكة إسبانيا،سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تشكل أولوية لدى البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعارف والممارسات البرلمانية، بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. حضر اللقاء الدكتور علي النعيمي وسارة فلكناز عضوا المجلس الوطني الاتحادي وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس. وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش بأندريس جيل غارثيا رئيس مجلس الشيوخ الإسباني، والوفد المرافق له، وأكد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

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