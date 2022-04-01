تعاون عسكري إماراتي- يوناني يركّز على عقد تمارين مشتركة

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت أعمال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان، وذلك في مقر وزارة الدفاع بأبوظبي.

وترأس الاجتماع العميد الركن طيار محمد بطي المزروعي مدير مديرية الشؤون الدولية بوزارة الدفاع، وعن الجانب اليوناني العميد نيكولاوس خوليفاس، مدير إدارة العلاقات الدولية في هيئة أركان الدفاع الوطني اليوناني. وخلال الاجتماع تم التوقيع على برنامج التعاون العسكري الإماراتي- اليوناني لعام 2022/ 2023، الذي يركز على عقد التمارين المشتركة والتنسيق في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين الجانبين، بهدف تطوير وتأهيل القدرات البشرية ورفع كفاءة الخبرات العسكرية والفنية، التي تمتلكها القوات المسلحة في كلا البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع علاقات التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تنميتها، بما يحقق المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين الصديقين. كما استعرض الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد العميد الركن طيار محمد بطي المزروعي أهمية وعمق العلاقات التاريخية المتميزة، التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليونان، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة بين البلدين تشكل فرصة ثمينة ومنصة فعالة، للتواصل وتعميق التفاهم، وتدارس ما تم تحقيقه من إنجازات والتخطيط لبلوغ آفاق جديدة من التعاون المشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز