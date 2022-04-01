مشاركة إماراتية في معرض ومؤتمر الدفاع الآسيوي

المصدر: (كوالالمبور - وام )

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شارك وفد من وزارة الدفاع برئاسة العميد الركن مهندس خليفة علي الكعبي، رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية، في فعاليات الدورة الـ 17 من معرض ومؤتمر الدفاع الآسيوي «دي إس أيه 2022».

والتقى رئيس الإدارة التنفيذية للتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والوفد المرافق خلال زيارته للمعرض مع كل من الفريق أول محمد أصغر خان رئيس أركان القوات الملكية الماليزية وفازيدة بنت مصطفى وكيل وزارة الدفاع الماليزية للصناعات الدفاعية بحضور كبار الضباط من كلا الجانبين، حيث جرى بحث علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات الدفاعية، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما اجتمع الوفد على هامش زيارته للمعرض مع اللواء زيدان بن أتان مساعد رئيس الأركان لعمليات الدفاع والتدريب في ماليزيا.

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