128 مليون درهم مساعدات «الهلال» في رأس الخيمة خلال 10 أعوام

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشف راشد محمد الكعبي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة، عن حجم إنفاق فرع رأس الخيمة من خلال المساعدات المحلية خلال الأعوام العشرة الماضية، والتي بلغ مجموعها 128 مليون درهم، بفضل توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، ومتابعة الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر.

وأكد الكعبي، خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه مركز الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أمس، بقاعة المؤتمرات في منتجع دبل تري هيلتون جزيرة المرجان، أن تصدر دولة الإمارات قائمة المانحين على مستوى العالم من حيث المساعدة الإنمائية الرسمية مقارنة بالدخل القومي الإجمالي، جاءت بفضل دعم وجهود القيادة الرشيدة، كنموذج للعطاء أبهر العالم، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من مساعدات فرع الهلال الأحمر برأس الخيمة بلغت 84845 أسرة متمثلين بعدد 208 آلاف و568 مستفيداً خلال الأعوام العشرة الماضية.

مشاريع

وأشار إلى أن مركز الهلال الأحمر برأس الخيمة نفذ 5492 مشروعاً تنوعت بين إنشاء المساجد والآبار والفصول الدراسية ومشاريع الهلال المتنوعة الأخرى، كما تم كفالة عدد 6294 يتيماً داخل وخارج الدولة خلال هذه الفترة، والاستجابة لعدد 286 حالة من حالات الطوارئ والأزمات، وتنفيذ عدد 395 برنامجاً تدريبياً وتوعوياً، كما بلغ عدد المطوعين والمطوعات المنتسبين لمركز رأس الخيمة 1543 متطوعاً ومتطوعة يشارك منهم بنسبة لا تقل عن 50% في برامج وأنشطة الهيئة داخلياً وخارجياً.

كشف الكعبي، عن إطلاق «صندوق الرعاية الإنسانية» بهدف التسهيل على المؤسسات والشركات والأفراد المساهمة في جميع برامج وحملات وأنشطة الهيئة، مؤكداً أن أي مبلغ يتم التبرع به من خلال هذا الصندوق سيذهب إلى دعم البرامج التعليمية وكسوة الشتاء ودعم الأسر المتعففة وعلاج المرضى وحملة رمضان وبرامج عيدي الفطر والأضحى، بالإضافة إلى بعض البرامج الإغاثية، داعياً المؤسسات وأفراد المجتمع للمساهمة في هذا الصندوق والذي يستقبل جميع التبرعات طوال العام.

وأوضح الكعبي، أن مركز الهيئة أطلقت حملتها الرمضانية تحت شعار (رمضان.. عطاء مستمر) لهذا العام، وتشمل برامجها المير الرمضاني وإفطار صائم وزكاة الفطر وكسر الصيام.

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