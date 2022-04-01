«زايد الإنسانية» تتابع إنجاز مشروع أكاديمية التعليم في قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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بتوجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس، قام حمد سالم بن كردوس العامري المدير العام للمؤسسة يرافقه د. إبراهيم الزعابي مدير إدارة المشاريع بزيارة إلى العاصمة القيرغيزستانية للاطلاع على مباشرة العمل في الأكاديمية التعليمية في قيرغيزستان.

عروض

وقد عمدت المؤسسة على اختيار أفضل العروض الهندسية والمقاولين من أصحاب الخبرة من أجل تشييد هذا الصرح العلمي تحقيقاً للأهداف الإنسانية التي أرسى معالمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخصوصاً في مجال التعليم باعتباره البنية الأساسية في التقدم والعامل الأول في تنمية مختلف مجالات الحياة. وبهذه المناسبة قال المدير العام إن مؤسسة زايد تواصل دورها في تقديم المشاريع الإنسانية في عدد من الدول النامية، وأنها عبرت بمساعداتها حوالي 200 دولة حول العالم، وهي في سنتها الثلاثين فإنها تستثمر في هذا العام المتميز من ريع وقف زايد للعمل الإنساني.

وأضاف أن المؤسسة ضاعفت من جهودها في العديد من المجالات خصوصاً في الصحة والتعليم والإغاثة والعمل الخيري المتنوع، خصوصاً في ظل أزمة (كوفيد19)، حيث عملت على تقديم مساعداتها إلى العديد من الدول الأكثر فقراً والأشد حاجة.

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