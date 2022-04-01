«الصحة» تبحث تعزيز التعاون مع بنغلاديش

المصدر: دبي - البيان

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بحثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع نظيرتها في جمهورية بنغلاديش الشعبية تعزيز فرص التعاون في قطاع الرعاية الصحية والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين وتبادل وجهات النظر والخبرات في مجال برامج الصحة العامة والتصنيع الدوائي والتراخيص الطبية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدبي وجمع زاهد مالك وزير الصحة ورعاية الأسرة في بنغلاديش، والدكتور محمد سليم العلماء وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بحضور الدكتور حسين عبدالرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة والدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي والدكتور سالم الدرمكي مستشار الوزير ومحمد أبو ظفر سفير جمهورية بنغلاديش لدى الدولة.

علاقات

وأكد الدكتور العلماء خلال اللقاء عمق العلاقات بين الإمارات وبنغلاديش وأهمية دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة وفتح آفاق التعاون المثمر وتطوير العلاقات الصحية بين البلدين، لافتاً إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في مجال الخدمات الصحية الرقمية وتعزيز الابتكار والاستفادة من التقنيات المتطورة في دعم مستقبل الرعاية الصحية لتجسيد توجهات الحكومة في المواجهة الاستباقية لمتغيرات المستقبل في المجال الصحي. واستعرض المبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة وجهودها الحثيثة في مجال الوقاية والتثقيف الصحي وتطوير الصناعة الدوائية وتراخيص المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية الخاصة.

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