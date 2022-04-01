مطر الطاير: ترجمة لرؤية القيادة برفع مستوى جودة الحياة في المدينة وتعزيز صحة أفراد المجتمع

المصدر: دبي - البيام

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: يأتي القرار ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة، والتحول نحو حلول النقل المستدام، وتعزيز الصحة البدنية لأفراد المجتمع من خلال استخدام الدراجات بمختلف أنواعها كوسيلة نقل خفيفة ورياضية وصديقة للبيئة.

كما يأتي القرار في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية، لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة.

وأضاف معالي الطاير: أصبحت دبي بفضل رؤية قيادتها الرشيدة والتخطيط المتطور والمستدام، المدينة النموذج لمدن المستقبل، بتشجيع الممارسات، التي تراعي البيئة وصحة المجتمع، وتخدم تعزيز مفاهيم الاستدامة، إذ يشكل استخدام الدراجات أحد مظاهر التحضر والوعي بأهمية اتباع نموذج صحي مستدام للحياة، وتواصل دبي استكمال منظومة الدراجات، من خلال تطوير البنية التحتية والأطر التنظيمية، وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح معاليه: إن هيئة الطرق والمواصلات تعمل ضمن مخطط شامل لتطوير مسارات الدراجات، بهدف ربط كل المناطق الحيوية في الإمارة، إذ جرى تصميم وتنفيذ مسارات الدراجات وتحديد السرعات عليها، وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، بما يتوافق مع طبيعة كل منطقة من مناطق دبي، مما أسهم في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات، واستخدامها كوسيلة تنقل بديلة ومستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز