الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبل

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الجمعة

الطقس: رطب صباحاً مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.

الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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