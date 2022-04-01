الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبل
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
الجمعة
الطقس: رطب صباحاً مع تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الاثنين
الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً- ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.