إطلاق حملة «زكاة أموالنا مستقبل شبابنا» بالتعاون بين جامعة جميرا وصندوق الزكاة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت جامعة جميرا بالشراكة مع صندوق الزكاة عن الحملة الرمضانية «زكاة أموالنا مستقبل شبابنا» وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وتهدف المبادرة إلى توفير فرص التحصيل الجامعي للطلاب ذوي المستوى العلمي المتميز وغير القادرين على دفع الرسوم الدراسية، وذلك من خلال مناشدة أهل الخير للمشاركة في الحملة عن طريق التبرع لدعم طلبة العلم الذين يعانون وعائلاتهم من صعوبات مالية من جراء وباء كورونا.

وأوضح عبدالله المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة أنه في إطار سعي صندوق الزكاة لصرف الزكاة على المستحقين، وتوجيه الزكاة في المشاريع المستدامة، فقد اعتمد مجموعة من المبادرات التي يحقق من خلالها مساعدة طلاب العلم وتمكينهم من سوق العمل، ومنها حملة «زكاة أموالنا مستقبل شبابنا» المشتركة مع جامعة جميرا.

وأضاف المهيري: تأتي أهمية هذه الحملة بمساعدة المجتمع في بناء قادة المستقبل ممن لا تسمح لهم ظروفهم باستكمال دراستهم لا سيما الأثر المادي لجائحة كورونا على العائلات.

مبادرة

كما أعرب عبدالله خليفة بن ظاعن رئيس جامعة جميرا عن سعادته بنتائج الحملة على مدار السنوات الماضية، حيث أسهمت المبادرة المشتركة مع صندوق الزكاة في تعليم أكثر من 20 طالباً وطالبة من المواطنين والمقيمين من أجل تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في إكمال تحصيلهم العلمي بالتخصصات المختلفة المقدمة من جامعة جميرا منذ العام 2020م حتى الآن. وتسعى الحملة إلى زيادة المنح المقدمة لهذا العام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز