«لنكن من المحسنين» تستهدف إسعاد 56 ألف أسرة

المصدر: دبي - وام

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أعلنت جمعية بيت الخير جاهزيتها الكاملة لاستقبال شهر رمضان المبارك واستكمال تنفيذ مشاريع حملتها الرمضانية «لنكن من المحسنين»، التي بدأت في الأول من رجب، وتستمر حتى عيد الفطر المبارك لدعم وإسعاد حوالي 56 ألف أسرة مسجلة في بيانات الجمعية.

وأكد عبدالله الأستاذ مساعد المدير العام في «بيت الخير»، استعداد كافة الوحدات الإدارية في الجمعية لاستقبال الشهر الكريم بالتعاون مع لجنة الحملة الرمضانية التي انتهت بدورها من كافة ترتيبات العمل المقرر القيام بها خلال شهر رمضان المبارك.

وقال: إن «بيت الخير» استعدت منذ شهر رجب لتنفيذ مشاريعها الرمضانية، ووزعت مؤخراً المير الرمضاني على 5000 أسرة مسجلة في بيانات الجمعية بمبلغ 5 ملايين درهم لتأمين الدعم الغذائي لهذه الأسر طيلة الشهر الفضيل، كما رصدت مبدئياً 6 ملايين درهم لتوفير 600 ألف وجبة إفطار صائم، وتبقي الجمعية الباب مفتوحاً للشركاء والداعمين ليتكفلوا بأعداد إضافية من المواد الغذائية ووجبات إفطار صائم بالتبرع عبر مختلف القنوات التي أتاحتها الجمعية.

وأوضح الأستاذ أن بيت الخير أتاحت مختلف السبل للراغبين بالتبرع، لافتاً إلى أن الجمعية تحرص على توفير أيسر السبل للمتبرعين والداعمين لتوفر عليهم الوقت والجهد، حيث أطلقت تطبيقها الذكي منذ عدة سنوات لاستقبال التبرعات من خلاله، بالإضافة إلى موقعها الإلكتروني ورقمها المجاني 80022554، وذلك جنباً إلى جنب مع الوسائل التقليدية والحسابات البنكية، حيث كثفت الجمعية عدد الحصالات في مختلف إمارات الدولة، والتي تصل إلى 3136 حصالة خلال الحملة الرمضانية، بالإضافة إلى المواقع الخارجية المنتشرة في 185 موقعاً في أهم الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، ليتمكن المتبرع من تقديم تبرعه أينما كان وبأسرع وقت ممكن.

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