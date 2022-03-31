«دبي للثقافة» تطلق النسخة الثالثة من «أبطال رمضان»

المصدر: دبي - البيان

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استجابة لمبادرة «المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير دعم غذائي، يصل إلى مليار وجبة للفقراء والجوعى في 50 دولة، بدءاً من أول شهر رمضان المبارك؛ تستعد هيئة الثقافة والفنون في دبي لإطلاق النسخة الثالثة من مبادرتها الإنسانية «أبطال رمضان».

والتي تستهدف دعم وتكريم موظفي الخدمات الأساسية، والأسر المتعففة في جميع أنحاء الدولة، وذلك بالتعاون مع شركائها «طلبات»، و«هيئة الهلال الأحمر» و«بنك الإمارات للطعام».

ويأتي استكمال مشوار مبادرة «أبطال رمضان»، التي تحمل في هذا العام شعار «ساهم لترسم بسمة من أي مكان» في أعقاب النجاح الكبير، والتأثير المجتمعي اللافت الذي حققته المبادرة سواء على صعيد الفئات المستهدفة، أو من حيث تعزيز روح المبادرة والبذل والعطاء لدى أفراد المجتمع في شهر الخير، وذلك بفضل الآلية السلسة، التي اعتمدتها المبادرة عبر توظيف التكنولوجيا الحديثة لإتاحة الفرصة لكل الراغبين في المشاركة، والتبرع من أي مكان وفي أي وقت.

وتدعو المبادرة أفراد المجتمع إلى المساهمة النقدية لشراء وجبات إفطار أو تقديم طرود مواد تموينية «المير الرمضاني» عن طريق تطبيق «طلبات»، ليتم إيصالها بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر وبنك الإمارات للطعام إلى أماكن سكن المستفيدين من عائلات وأفراد بشكل آمن وسريع، أينما وجدوا في أنحاء الدولة، ويمكن المشاركة في الحملة من خلال تحميل تطبيق «طلبات»، واختيار «أبطال رمضان» ثم اتباع الخطوات الموضحة.

وقال منصور حسين لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في دبي للثقافة: نؤكد التزامنا المتواصل على نشر ثقافة العمل الخيري والمبادرات الإنسانية، التي من شأنها أن تسهم في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة على حياة العديد من الفئات والأسر المتعففة، إلى جانب دورها الكبير في بناء مجتمع مترابط ومتعاضد، مهما تعددت الجنسيات والخلفيات الثقافية، لهذا فإن مبادرة «أبطال رمضان» مستمرة في نسختها الثالثة لتحقيق هذه الرسائل، والتي تأتي في هذا العام متزامنة مع الحملة والمبادرة الخيرية الكبيرة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتمثلة بمبادرة «المليار وجبة».

وأضاف لوتاه: سنبني من خلال نسخة هذا العام من المبادرة، على ما تم تحقيقه من نجاح لافت في النسختين الماضيتين، وسنعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة الواردة في «وثيقة مبادئ الخمسين»، والتي تنص على حفظ منظومة القيم في الدولة، وترسيخ الأخوّة الإنسانية. إلى جانب دعمنا الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.

مؤكدة دور «دبي للثقافة» كهيئة ثقافية في إبراز القيم الحضارية المجتمعية النبيلة الداعية إلى التعايش الإيجابي بين مختلف الثقافات، وإلهام رواد العمل الخيري والإنساني والاجتماعي، والتزامها بمسؤوليتها في دعم شتى شرائح المجتمع ومساندتهم في وقت الحاجة، بالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص.

ومن جانبه أكد حمود عبدالله الجنيبي، نائب الأمين العام للتسويق وتنمية الموارد في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: إن مبادرة «أبطال رمضان» تدخل عامها الثالث وهي أكثر شمولية وأوسع عطاء، بفضل التعاون والتنسيق الجيد بين شركائها، مشيراً إلى النتائج الإيجابية، التي حققتها المبادرة خلال العامين الماضيين.

ومن جهتها قالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى «طلبات الإمارات»: يسعدنا إطلاق مبادرة أبطال رمضان للعام الثالث على التوالي، بالتعاون مع شركائنا الموثوقين، مما يعكس نجاح المبادرة وكرم عملائنا في الإمارات، ونجحت «طلبات» بصفتها شركة تكنولوجيا محلية رائدة في توظيف منصتها لتحقيق أهداف نبيلة، وتسهيل عملية التبرع بأكثر من 127 ألف وجبة وتوزيعها على المستفيدين في جميع أنحاء الدولة، منذ إطلاق المبادرة في عام 2020.

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