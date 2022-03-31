«الإمارات لرعاية وبر الوالدين» تطلق حملة توزيع المير الرمضاني

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلقت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين حملة خيرية وإنسانية تزامناً مع قرب شهر رمضان الفضيل، والتي تُعنى بتوزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة من كبار المواطنين والمقيمين، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الرئيس الفخري للجمعية، والمستشار الدكتور أحمد سالم سودين رئيس مجلس إدارة الجمعية، وشهيل سالم الساعدي نائب الرئيس، وأحمد محمد مراد البلوشي أمين السر، وراشد علي الشامسي أمين الصندوق، وعدد من الشخصيات والمتطوعين والإعلاميين، ورواد التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان: إن إطلاق الحملة جاء سيراً على نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحقيقاً لأهداف الجمعية في تقديم العمل الخيري وتوفير الحياة الكريمة إلى الأسر المحتاجة، وخاصة في شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى الدور الخيري والإنساني الكبير للمحسنين وأهل الخير في الإسهام بتوفير المير الرمضاني.

ومن جانبه أوضح المستشار الدكتور أحمد سودين أن الجمعية تواصل جهودها الإنسانية بتقديم كل ما من شأنه تعزيز مسيرة العطاء لخدمة الفئات المستهدفة. وأضاف: كما حرصنا على تسليم المير الرمضاني للمستهدفين قبل حلول شهر رمضان لضمان توفير احتياجاتهم الغذائية والمعيشية خلال الشهر المبارك.

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