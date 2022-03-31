شرطة دبي تطرح 150 أصلاً رقمياً «NFT» حصرياً ومجاناً للجمهور

المصدر: دبي - البيان

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طرحت القيادة العامة لشرطة دبي مجموعتها الأولى من الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال «NFT»، وتتكون من 150 أصلاً رقمياً يرمز إلى قيم شرطة دبي «الابتكار...الأمن...التواصل»، ومنحها للجمهور المهتم، سواء داخل الدولة أو خارجها، ليمتلك هذه الأصول الرقمية مجاناً عبر منصات شرطة دبي في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأكد العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للتوجه الحكومي في مجال الأصول الرقمية، والمساهمة في جذب المهتمين نحو هذا القطاع الرقمي الحديث، وسعياً لتحقيق الريادة في هذا المجال الذي يعد فريداً من نوعه، منوهاً بأن شرطة دبي هي الجهة الحكومية الأولى في الدولة التي تُنتج أصولاً رقمية خاصة بها، وأول جهة شرطية في العالم. وأوضح أن الأصول الرقمية «NFT» يتم صكها على سلسلة «البلوك تشين»، ويعد كل أصل رقمي منها نسخة فريدة بحد ذاتها، تحوي معلومات كاملة عن تاريخ إنشاء هذا الأصل الرقمي وصاحبه وكل المعلومات تكون موثقة على سلسلة «البلوك تشين» التي لا يمكن تزييفها أو نسخها مطلقاً.

3 قيم

وأضاف العميد الرزوقي أن الأصول الرقمية «NFT» التي أنتجتها شرطة دبي، ترمز إلى 3 قيم رئيسية هي الابتكار والأمن التواصل، وتختلف بين واحدة وأخرى في التصميم والتنفيذ، وستمثل الأصول الرقمية قيمة مضافة وتعريفاً جديداً لمفهوم استخدامات التكنولوجيا في المستقبل، وتطرحها شرطة دبي مجاناً، وكل ما على المهتمين فعله هو مشاركة منشور قيم شرطة دبي مع الأصدقاء، ثم إرسال الاسم والبريد الالكتروني ورقم محفظة NFT في رسالة خاصة إلى شرطة دبي عبر منصاتها في تطبيقات التواصل الاجتماعي.

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