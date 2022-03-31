شرطة الشارقة تستعرض إنجازات 2021

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

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حققت شرطة الشارقة العديد من الإنجازات التي أسهمت في جعل إمارة الشارقة عنواناً للأمن والأمان، منها 99.6% نسبة الشعور بالأمان خلال النهار، و95.7% نسبة الشعور بالأمان أثناء التجول وحيداً ليلاً خارج المنزل، وانخفاض في مؤشر الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة، خلال العام الماضي بنسبة (7.6%)، وبمعدل (39.95) جريمة، وانخفاض في مؤشر الجرائم المكتشفة من المجهول ‏والذي وصل إلى (21%)، بينما بلغ عدد الجرائم المبلغ عنها لكل 100.000 نسمة من السكان نحو (408.8)، وبنسبة انخفاض قدرها (7%) مقارنة بالعام 2020، من تلك المبادرات التي أسهمت في تعزيز نسبة الشعور بالأمان وخفض الجرائم المقلقة، مبادرة نحو مجتمع آمن، وساهر، والدوريات الإلكترونية، وسياسة دعم ومساندة الضحايا، مبادرة أمن الصناعيات، وراقب، والحزم، ومبادرة فرض سلطة القانون، كما حقق مؤشر الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث خلال 2021، نسبة انخفاض في معدل الاستجابة تقدر بـ16%‏، حيث بلغ زمن الاستجابة لحالات الطوارئ 5.41 دقائق مقارنة بالعام 2020 التي سجلت 6.45‏ ‏دقائق.‏

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي السنوي السادس تحت شعار «الشارقة للأمان عنوان»، الذي نظمته إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع مجلس شباب شرطة الشارقة، بحضور شركائها الاستراتيجيين من مختلف وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، لعرض أبرز إنجازاتها المتميزة خلال العام الماضي، وذلك مساء أمس الأول في مبنى المختبر الجنائي الجديد في ضاحية مغيدر، وشهده اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة وحضور محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمدراء العامين، ونوابهم، ومدراء الإدارات، وممثلي وسائل الإعلام المحلية العربية والأجنبية.

5 دقائق

كما تم خلال الملتقى الكشف عن قضايا المخدرات والتي بلغت في العام الماضي 201 قضية، أبرزها قضية المشمش وقضية السيح المسموم وقضية الحبل المسموم، والطفايات وقضية جائحة كورونا 77، وقضية القوة الخاطفة في أقل من 48 ساعة، كما أن الكميات المضبوطة، منها الكريستال 822 كيلوغراماً والحشيش 94 كيلوغراماً والهيروين 251 كيلوغراماً والعقاقير 3.403.132 قرصاً، وبلغت القيمة الإجمالية للمواد المضبوطة 135.486.886، كما بلغ مؤشر سرعة الاستجابة 5.41 دقائق في 2021، مقارنة بـ6.54 دقائق في 2020، كما بلغ عدد المكالمات الواردة عبر 999 ما يقارب 1.398.069 مكالمة وعبر 901 بلغت 210.886 مكالمة في العام 2021، كما تم عرض البرامج التوعية والتي بينت زيادة في عدد البرامج التوعوية بنسبة (58.8) % عن العام الماضي، بواقع 81 برنامجاً توعوياً استفاد منها 16288 شخصاً بمعدل زيادة وصل إلى 37.8 % عنه في العام 2020.

إنجازات

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة أن الإنجازات التي حققتها شرطة الشارقة عاماً تلو العام، هو انعكاس لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور ‏سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ‏ومتابعة حثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن ‏سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة‏، ودعم واهتمام سموهما بكافة شؤونها ما ‏جعلها ضمن المراكز الأولــــــى عالمياً بمجالات العمل الأمني ‏وتقديم الخدمات الشرطية المختلفة بمستوى ريادي ‏متميز، لافتاً إلى أن وسائل الإعلام شركاء في النجاح، ونثمن دورهم في تحقيق نجاح هذا الملتقى السنوي، بما يشكله من دور مهم في تعزيز الوعي المجتمعي، وإيصال الرسالة التوعوية والأمنية لكافة شرائح المجتمع.

402 جهاز

وبالنسبة للمختبر الجنائي فقد كشفت فحص الأدلة الجنائية عن عدد الآثار المستلمة 242 ألفاً و595 وإجراء 66 ألفاً و416 فحصاً فنياً لهذه الآثار، وإنجازه لعدد 13 ألفاً و994 تقريراً فنياً، من أهم المشاريع الريادية والتطويرية البحثية التي حققها المختبر في 2021 هي توفير عدد 14جهازاً تخصصياً تضاف إلى باقة الأجهزة الفنية التي يمتلكها المختبر ليصبح عددها الإجمالي (402) جهاز فنـــي تخصصي، إلى جانب المشاريع المتمثلة في مشروع بصمة المخدر، ومشروع تبني الأبحاث العلمية لطلبة الجامعات. وتفرد المختبر بالكشف عن أربع مواد جديدة من مخدر (Spice)، ونتيجة لهذا الاكتشاف تم إدراجها في جدول القانون الاتحادي لمكافحة المواد المخدرة.

كما حققت المؤشرات المرورية بإمارة الشارقة خلال عام 2021 انخفاضاً كبيراً في معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية وصلت إلى 21 % لكل 100 ألف نسمة‏، وانخفاض معدل ‏حوادث الطرق إلى 3% لكل 10 آلاف مركبة، إلى جانب انخفاض معدل إصابات حوادث الدهس إلى (27%)، ويرجع تحقيق هذه النتائج الملموسة إلى التوجه الاستراتيجي في تطبيق شرطة الشارقة معايير السلامة المرورية على كافة الطرق، والتواجد الدائم للدوريات الأمنية والمرورية وتكثيفها في المناسبات التي تشهدها الدولة من خلال تنفيذها (12) حملة مرورية وتوعوية، أهمها مبادرة تطبيق معايير السلامة المرورية على خمسة طرق سنوياً، والتي تكثر فيها الحوادث والوفيات.

حرص

وتحرص شرطة الشارقة على تحقيق أهدافها المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى ضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث، إذ حقق مؤشر الاستعداد والجاهزية في مواجهة الأحداث خلال 2021، نسبة انخفاض في معدل الاستجابة تقدر بـ16%‏، حيث بلغ زمن الاستجابة لحالات الطوارئ 5.41 دقائق مقارنة بالعام 2020 التي سجلت 6.45‏ ‏دقائق، كما حققت غرف العمليات نتائج ‏وإحصائيات مميزة في تلقي البلاغات والتعامل معها وفق معايير الجودة والكفاءة، ‏حيث تعاملت ‏‏مع مليون و398 ‏ألفاً و69 مكالمة على الرقم 999 المخصص للحالات الطارئة، و210 آلاف و886 ‏مكالمة على الرقم ‏‏901 المخصص للحالات غير الطارئة.

96.8 %‏

وشملت الإنجازات تحقيق مؤشر سعادة المتعاملين مع شرطة الشارقة بنسبة (96.8%) خلال العام 2021‏، ونسبة رضا وصلت إلى (96%‏‏) من خلال ‏(92) ‏خدمة رقمية عبر التطبيقات الإلكترونية، كما استعرض الملتقى عدد مراكز إسعاد المتعاملين وتصنيفها وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.

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