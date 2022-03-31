محمد بن راشد: جمعنا العالم ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة ختام إكسبو 2020، أن دبي جمعت العالم في أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه.

وكتب سموه على تويتر: " 182 يوماً .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو .. جمعنا العالم في أكبر حدث .. وفي أصعب وقت يمر على البشرية .. ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه .. وعدنا وأوفينا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول ..

وقادما أعظم بإذن الله ..

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