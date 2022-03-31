شرطة دبي تطلق دبلوم المرونة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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تطلق القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمركز المرونة، دبلوم المرونة، الأول من نوعه في المنطقة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بدبي.

وأكد العقيد خبير أحمد بو رقيبة، مدير مركز المرونة، أن إطلاق الدبلوم يأتي في إطار جهود حكومة دبي نحو تعزيز كفاءة منظومة المرونة والحد من المخاطر على مستوى الإمارة، لاسيما بعد فوز دبي بجائزة «المدينة النموذجية في مجال المرونة والذكاء والاستدامة»، وهي الجائزة التي تُمنح لأفضل المدن العالمية في كفاءة الإجراءات التي تعزز من المرونة والحد من المخاطر، لافتاً إلى تصنيف دبي كأول مركز للمرونة على مستوى العالم.

ونوه العقيد بورقيبة إلى أن هذا الدبلوم، تطلقه شرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، دعماً لجهود الإمارة على المستوى العالمي في كافة المجالات، خاصة بما يتعلق بالمرونة المؤسسية، وحماية الإنسان والممتلكات وأنظمة الحياة المختلفة، مشيراً إلى أن الدبلوم يهدف إلى رفع القدرات المعرفية للمشاركين في مجالات المرونة المختلفة، وتزويدهم بمهارات التخطيط الاستراتيجي، وتحليل المخاطر، وضمان استمرارية الأعمال لتعزيز مرونة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

مخاطر

وأضاف: «يستهدف دبلوم المرونة جميع العاملين في قطاعات المرونة المختلفة والحد من المخاطر في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والقطاع لخاص، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب الموظفين والطلبة الذين يرغبون بتعزيز قدراتهم وتنمية مهاراتهم، وذلك على أيدي خبراء ومتخصصين وأكاديميين من شرطة دبي والجامعة الأمريكية في دبي، ومنظمات أخرى.»

وأشار إلى أن شرطة دبي ستعمل وفق خطة عمل تضمن دعم مشاركة مجموعة من المرشحين من الدول العربية الشقيقة، وذلك ضمن إطار مسؤولية والتزام إمارة دبي في تعزيز مرونة المنطقة. على أن يمتد هذا الدعم ليشمل مشاركين من دول العالم.

وأوضح أنهم يعملون على منح المشاركين في الدبلوم مستقبلاً شهادة مدقق داخلي مصدقة من جهات معتمدة، وذلك لضمان مساعدة مؤسساتهم في اتخاذ ومتابعة الإجراءات المختلفة المتعلقة بتعزيز المرونة.

وأكد العقيد أن إمارة دبي طالما كانت سباقة في مبادراتها وتطلعاتها لتكون المدينة الأذكى والأكثر سعادة وأماناً لشعبها، وأن دبي عمدت على مدار العقود الماضية إلى انتهاج سياسات محلية تمكنت من خلالها من تعزيز بنيتها التحتية، والتأسيس لمنظومة قادرة على مواجهة الأزمات وإدارتها والحد منها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

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