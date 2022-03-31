1230 مزرعة في «أبوظبي جاب»

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغ إجمالي عدد المزارع المسجلة في برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب» النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب» حوالي 1230 مزرعة، وذلك وفقاً لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

وأوضحت الهيئة أنه يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 1500 مزرعة بنهاية العام الجاري، حيث تعمل على تأهيل هذه المزارع لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ومعايير جودة الإنتاج الزراعي، والإدارة المستدامة للبيئة لضمان سلامة وأمان الغذاء، والمحافظة على صحة العاملين، ويتم منح المزارع المؤهلة شهادة معتمدة عالمياً، هي شهادة «أبوظبي جاب»، التي تضمن تسويقاً أفضل للمنتجات الزراعية لهذه المزارع.

وتوفر الهيئة للمزارع المسجلة في برنامج «أبوظبي جاب» كافة الخدمات المتعلقة بتحسين البنية التحتية وتهيئة مرافق المزرعة، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي، وتدريب العمال وتعريفهم بكافة الجوانب الفنية ذات الصلة بالحفاظ على سلامة الأغذية والبيئة، وضمان صحة عمال المزارع ورفاهيتهم، وتتبع المنتجات.

كما تقدم الهيئة تدريباً تخصصياً لمهندسي شركة سلال المعنية بتسويق منتجات المزارع، بالإضافة إلى عمليات التدقيق الداخلي والخارجي للتحقق من مدى التزام هذه المزارع بمعايير الشهادة.

وتقدم شركة سلال للمزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» 10% زيادة على سعر المنتجات التي يوردونها إليها، كما تحصل مزارع النخيل الحاصلة على الشهادة على 10 نقاط إضافية عند المشاركة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وتعد شهادة «أبوظبي جاب» للممارسات الزراعية الجيدة علامة جودة تضمن أن المنتج تم زراعته وحصاده وفقاً لمعايير سلامة الأغذية والبيئة وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تضمن جودة المنتج وسلامته، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الأسمدة والمبيدات والمياه، بما يوفر فرصة عظيمة لتسويق منتجات محلية تتماشى مع أفضل مستويات السلامة الغذائية العالمية.

وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قد حصلت على حقوق اعتماد المعايير الخاصة بالمواصفة من قبل «جلوبال جاب»، ومقرها في ألمانيا، بما يتيح لها حق منح شهادة الممارسات الزراعية الجيدة لمزارع إمارة أبوظبي وفقاً للقواعد العامة والمواصفة المحلية لبرنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب».

كما وقعت الهيئة اتفاقية مع منظمة «جلوبال جاب» لتمنحها حق تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع إمارة أبوظبي، ومنح المزارع المشاركة في البرنامج شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب».

وتمثل الشهادة المحلية نموذجاً وطنياً يسهل على المزارعين تطبيق المعايير العالمية بتكلفة أقل وبطريقة تناسب طبيعة الزراعة في إمارة أبوظبي ومتطلبات الاستدامة الزراعية، حيث تقوم جهة الاعتماد بالتدقيق والتفتيش وإجراء عمليات التقييم على عمليات الإنتاج ومتابعة الممارسات المطبقة في مزارع إمارة أبوظبي والتحقق من مطابقتها للقواعد العامة ومعايير «أبوظبي جاب»، ومن ثم إصدار شهادة معتمدة من «جلوبال جاب».

ويتماشى البرنامج مع استراتيجية هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لتحقيق استدامة قطاع الزراعة وتعزيز متطلبات السلامة الغذائية والبيئية في إمارة أبوظبي من خلال تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة ربحية المزارع، مع التركيز على سلامة المستهلك والمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة.

ويذكر أن «جلوبال جاب» هي منظمة عالمية تضم في عضويتها 486 من المعنيين بإنتاج وتسويق المنتجات الزراعية، وتُعنى بتقديم رؤية مشتركة لتطبيق مجموعة من الممارسات الزراعية الجيدة في كافة أنحاء العالم، حيث تحدد المعايير المعتمدة للممارسات الزراعية الجيدة مع تطبيقات مختلفة حسب نوع المنتج الزراعي.

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