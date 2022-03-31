«أبوظبي التعاونية» تطلق حملتها لتوظيف 500 إماراتي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت جمعية أبوظبي التعاونية، وبالتزامن مع مشاركتها في معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية، الذي تم تنظيمه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 28 إلى 30 مارس 2022، عن إطلاق حملتها لتوظيف أكثر من 500 مواطن، خلال السنوات الخمس المقبلة في مختلف الاختصاصات المهنية، ودمجهم في سوق العمل، وتوظيفهم حسب إمكاناتهم لاستلام مختلف المناصب الوظيفية في الإدارة والمجال العقاري وتجارة التجزئة، وتتماشى هذه الحملة مع الاستراتيجية، التي أرستها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر «مشاريع الخمسين»، والهادفة إلى بدء مرحلة جديدة من التنمية على جميع المستويات المحلية والدولية، وتطوير مجموعة من القوانين والمبادرات الوطنية الخاصة لتمكين الشباب الإماراتي والخبرات الوطنية على مواكبة مسيرة التطور والرؤية، التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها.

رؤية

وقد بادرت جمعية أبوظبي التعاونية ومنذ انطلاق «مشاريع الخمسين» إلى تحقيق رؤية الدولة، حيث تصل نسبة المواطنين، الذين يشغلون الوظائف الإدارية العليا في جمعية أبوظبي التعاونية إلى أكثر من 26% حالياً، وذلك عبر تشجيع المواطنين إلى الانضمام لأسرة جمعية أبوظبي التعاونية، وتوفير كل ما يلزم من برامج التدريب والتطوير والتوجيه المهني كي يكونوا مؤهلين لتولي المسؤولية، وإتمام واجباتهم وإبراز طاقاتهم، وإكسابهم الخبرة اللازمة في حياتهم المهنية.

وقال سعيد عيد الغفلي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجمعية أبوظبي التعاونية: «نفتخر في جمعية أبوظبي التعاونية بكفاءاتنا الوطنية، ونحرص على دعم الشباب الإماراتي الطموح وتطوير مسيرتهم المهنية، ونحن ملتزمون بتدريبهم وإرشادهم لإسراع وتيرة التطور المهني للمواهب الإماراتية».

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