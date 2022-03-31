الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً على بعض المناطق نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركو الرياح شمالية غربية (10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س).

وسيكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:20، والمد الثاني عند الساعة 02:05، والجزر الأول عند الساعة 19:37، والجزر الثاني عند 07:48.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:08، والمد الثاني عند الساعة 22:07، والجزر الأول عند الساعة 16:01، والجزر الثاني عند الساعة 04:35.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 20 85 20 دبي 31 21 85 25 الشارقة 32 17 85 25 عجمان 31 20 85 35 أم القيوين 30 18 85 35 رأس الخيمة 35 18 85 25 الفجيرة 31 22 75 15 العين 36 18 65 15 ليوا 36 19 70 20 الرويس 34 15 65 35 السلع 36 18 50 15 دلما 32 20 75 25 طنب الكبرى 27 22 85 40 طنب الصغرى 27 22 85 40 أبو موسى 28 22 85 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز