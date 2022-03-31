مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادرات مشتركة للشباب العربي والمصري

المصدر: دبي - البيان

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على هامش الاجتماع العربي للقيادات الشابة، الذي انعقد في القمة العالمية للحكومات، وقع مركز الشباب العربي ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المشاريع والبرامج والمبادرات المشتركة التي تعود بالفائدة على الشباب العربي وتشجعه على المشاركة المجتمعية الهادفة وتبادل الأفكار والخبرات في إطار تمكين الشباب في أوطانهم.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ومعالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي، والدكتور عبدالله الباطش، مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، ومصطفى مجدي، معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية.

وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الجانبان في تأسيس مختبر عربي لابتكار السياسات الشبابية تستضيفه مصر ويدعمه المركز، وذلك لإعداد دراسات وأوراق عمل وسياسات مشتركة في مجال تمكين الشباب العربي.

آفاق

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي: الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات العمل الشبابي ستأخذ العمل المشترك في هذا القطاع في المنطقة إلى آفاق أوسع. وعندما نتحدث عن تمكين الشباب فيجب أن يكون النصيب الأكبر للشراكات التي تعمل على تمكين الشباب.

وأضافت معاليها: الشباب المصري كانوا شركاء نجاح عشرات المبادرات التي عملنا عليها، وكانوا خير سند في تنفيذ أحداث استثنائية قدمناها للشباب العربي في السنوات الماضية. شراكتنا مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية لتبادل المعارف والخبرات وتطوير المبادرات الشبابية المشتركة ستتطور، لما تمثله مصر من قيمة كبيرة في معادلة الشباب في المنطقة والعالم.

ومن جانبه قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية: نموذج مركز الشباب العربي في العمل مع الشباب نموذج مميز يسعدنا أن نكون شركاء له، وأن نتعاون لتعزيز مشاركة الشباب والعمل على تعزيز التعاون بين الشباب العربي والمصري في مختلف القطاعات. وسنعمل مع مركز الشباب العربي على إعداد مؤشر عالمي للشباب يقيس أداء الدول في قطاع الشباب وآليات تمكينه، مع وجود سياسة وطنية للشباب بتلك الدول، وسنعمل بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمركز على إشراك الشباب العرب من خلال مبادرات تعزز الهوية والقيم.

نموذج مميز

ومن جانبه قال سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لمركز الشباب العربي: نموذج العمل المشترك في قطاع الشباب بين الدولة وجمهورية مصر العربية أثبت تميزه وقدرته على التأثير وإيجاد استراتيجيات ومبادرات نوعية أسهمت في تمكين فئات كبيرة من الشباب في المنطقة.

وأضاف: سيعمل مركز الشباب العربي مع وزارة الشباب والرياضة في مصر على تنفيذ مشاريع شبابية مشتركة عبر كافة الطرق المتاحة في شتى المبادرات المناسبة وتبادل الأفكار والخبرات بشكل دوري، وسنتعاون في تبادل الخبرات في تصميم وتطوير نموذج مركز الشباب مع وزارة الشباب والرياضة في جمهورية مصر العربية.

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