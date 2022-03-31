دبي توفر لسكانها وزوارها وجهات مميزة في الهواء الطلق قبل الصيف

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفر دبي لسكانها وزوارها وجهات مميزة في الهواء الطلق للاستمتاع بالأنشطة والفعاليات في الأماكن الخارجية قبل قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حيث تضم الإمارة مجموعة من الفعاليات والأنشطة والمرافق الترفيهية تشكل وجهة مثاليةً للعائلات والأصدقاء الراغبين في قضاء أجمل العطلات ونهاية الأسبوع.

وتصدرت دبي قائمة "أفضل وجهات العالم للمسافرين لعام 2022" على أحد أهم المواقع العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة وهو موقع "تريب أدفايزر" ما يؤكد على تزايد ثقة المسافرين الدوليين في دبي كوجهة آمنة مفضلة للزيارة ويعد إنجازا مهما من شأنه إعطاء زخم قوي للنشاط السياحي خلال العام الحالي مع استعادة المدينة لحيويتها وتوسيع باقات عروضها المتنوعة من خلال العمل والتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية للمحافظة على صحة وسلامة سكان وزوار دبي في جميع وجهات الضيافة والترفيه والتجزئة.

ويمكن للزوار من داخل الدولة وخارجها الاستمتاع بمجموعة من الوجهات المميزة في الهواء الطلق ومنها "وجهة السيف" التي تجمع بين التراث العريق والثقافة المحلية واللمسات العصرية المميزة والإطلالة البحرية الخلابة على "خور دبي" وتتميز بقربها من أبرز المعالم الثقافية في الإمارة حيث تضم ضفافها أجمل ملامح التراث الإماراتي الفريد مثل الأزقة الضيقة والأبنية المزينة بلون الرمال الجميل وأبراج الرياح العتيقة، كما تضم مجموعة متنوعة من المتاجر الصغيرة والمتاحف الفنية والمطاعم الفاخرة والأسواق في الهواء الطلق وتعد وجهةً مثاليةً للتجول واستكشاف كنوز الأشغال اليدوية الإماراتية الثمينة.

كما تضم الوجهات "ميناء خور دبي" الذي يتميز بموقع فريد إذ لا يبعد سوى مسافة 10 دقائق عن وسط مدينة دبي ويعد من الوجهات الشاطئية المميزة ومركزاً تجارياً جديداً تزدهر فيها المحلات والوجهات الثقافية والشقق السكنية حيث يوفر الميناء إطلالات رائعة على الواجهة البحرية والمعالم البارزة في الإمارة بالإضافة إلى فرص الاسترخاء والتلذذ بأشهى الوجبات في الهواء الطلق.

ويعد "سيتي ووك" واحداً من أجمل الوجهات الترفيهية في دبي حيث يشتهر بتصاميم مرافقه الخارجية المذهلة ومتاجره الفاخرة ومطاعمه الراقية ويحرص على تلبية أذواق جميع زواره من خلال تشكيلة مميزة من المتاجر والمرافق الترفيهية والأنشطة التي تضمن للعائلات قضاء أحلى الأوقات.

ويوفر "بوكس بارك" فرصة التسوق في الهواء الطلق وسط أجواء عصرية إذ يجمع وجهة أسلوب الحياة الحضري والمتاجر الصغيرة والمطاعم الاستثنائية والمقاهي المميزة النابضة بالحياة حيث تم تصميم مرافقه من حاويات شحن مزينة بألوان لافتة تتيح للزوار التجول لمسافة كيلومتر كامل بين حبال الضوء المعلقة والأنوار المتلألئة.

وتحتضن "لا مير" - الوجهة الشاطئية الأحدث في دبي - مجموعة من المطاعم ووجهات الجذب ومتاجر التجزئة الحصرية وتشكل مكانا مثاليا لعشاق الطبيعة والاستمتاع بأشعة الشمس، كما تقدم للباحثين عن ملاذ للاسترخاء أجمل الأجواء المنعشة والمسلية مع إطلالة مذهلة على المياه الفيروزية والرمال البيضاء، فيما تحرص الوجهة على تلبية جميع الأذواق من خلال أكثر من 130 متجرا ومطعما إلى جانب حديقة "لا جونا واتربارك" المائية التي تضمن للعائلات قضاء أوقات مميزة.

ويقدم "منتزه ذا ووك" في "جميرا بيتش ريزيدنس" لعشاق الأجواء الشاطئية تجربة تجمع بين متعة التسوق وتجارب الطعام المميزة والنزهات الشاطئية المسلية في مكان واحد حيث يضم المنتزه مجموعة من متاجر الأزياء والحرف اليدوية والأدوات المنزلية ومحلات البيع بالتجزئة لأشهر العلامات التجارية العالمية والتي تعرض المجوهرات وتقدم أشهى المأكولات والمستلزمات المنزلية.

ويبرز "ذي بوينت" بموقعه في "نخلة جميرا" كواحد من أفخر الوجهات الترفيهية والبيع بالتجزئة في الإمارة حيث يضم أكثر من 50 مطعماً وعدداً من متاجر البيع بالتجزئة بالإضافة إلى "نافورة النخلة" التي تعد أكبر نافورة راقصة في العالم، في حين تتيح هذه الوجهة للزوار الاستمتاع بنسيم البحر المنعش والمناظر الخلابة وأجمل اللحظات بالقرب من نافورة النخلة التي تقدم عروضاً يومية كل 30 دقيقة بين مغيب الشمس ومنتصف الليل.

ويتميز "ذا أوتلت فيليدج" - مجمع التخفيضات التجاري - بتصاميمه المستوحاة من الطراز التوسكاني ويوفر ملاذاً مثالياً بعيداً عن صخب الحياة في المدينة حيث يضم مجموعة من المتاجر التي تحمل توقيع أبرز العلامات التجارية وأهم المصممين بالإضافة إلى متاجر ملابس الأطفال والأحذية والملابس الرياضية.

ومددت "القرية العالمية" - أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة - موسمها الحالي حتى 7 مايو المقبل حيث يمكن للزوار استكشاف 26 جناحاً مع 3500 عرض مبهر من دول مختلفة مثل الهند ومصر والصين وإسبانيا، فيما يمكن للضيوف شراء منتجات الحرف اليدوية التقليدية والاستمتاع بألعاب مسلية وعروض ترفيهية ثقافية وتناول مأكولات شهية لدى أكثر من 200 وجهة طعام أو اختيار تجربة جولات مشوقة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز