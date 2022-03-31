أبوظبي تعتمد الإجراءات الوقائية لشهر رمضان

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، وبالتعاون مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة، تعتمد الإجراءات الوقائية لشهر رمضان المبارك والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية، حرصاً على الصحة العامة وحفاظاً على سلامة جميع أفراد المجتمع.

الإجراءات الوقائية لشهر رمضان المبارك والمتعلقة بالأنشطة الدينية والاجتماعية

-يسمح بإقامة خيام الإفطار الرمضانية من قبل الجهات الحكومية والمرخصة فقط

-الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمام وإحضار سجادتك الخاصة للصلاة في المسجد

-ارتداء الكمام والقفازات أثناء توزيع الوجبات الرمضانية

-الحرص قدر الإمكان على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتقديم التبرعات والصدقات

-على المصابين بكوفيد-19 استشارة الطبيب قبل الصوم

الإجراءات الاحترازية والوقائية العامة:

-الارتداء الإلزامي للكمام في الأماكن المغلقة

- الالتزام بالتباعد الجسدي

- غسل وتعقيم اليدين بانتظام

-المواظبة على تعقيم الأدوات والأسطح

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