عدد ساعات الصوم تتراوح من 13 ساعة و46 دقيقة إلى 14 ساعة و30 دقيقة

المصدر: البيان

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يأتي شهر رمضان هذا العام بالتزامن مع شهر أبريل وتعتبر هذه الفترة ضمن الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) ما بين فصلي الشتاء والصيف.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في رمضان معتدل إلى حار نسبياً نهاراً على أغلب المناطق خلال النصف الأول من الشهر ويكون حاراً نسبياَ إلى حار في النصف الثاني منه، ومعتدل إلى لطيف الحرارة بوجه عام على الدولة خلال الليل وعند ساعات الفجر، وعدد ساعات الصوم تتراوح من 13 ساعة و46 دقيقة إلى 14 ساعة و30 دقيقة.

وتشير الإحصائيات المناخية لشهر أبريل إلى أن متوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح ما بين 32 و36 درجة مئوية، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى ما يقارب 46 درجة مئوية في بعض المناطق الداخلية في فترة الظهيرة، بينما يتراوح متوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و23 درجة مئوية، وتصل أقل درجة حرارة صُغْرى إلى ما يقارب 5 درجة مئوية تسجل في بعض المناطق الجبلية أو الداخلية في ساعات الصباح الباكر.

وفي هذه الفترة يضعف ويتراجع المرتفع الجوي السيبيري تدريجيًا خاصة ًفي النصف الثاني منه، وتتأثر المنطقة بامتداد المنخفضات الجوية العابرة، حيث يمتد منخفض جوي من جهة الغرب أو من جهة الشرق، وعندما يصاحبه امتداد لمنخفض جوي علوي متعمق، تزداد فرص تشكل السُّحب الممطرة على الدولة.

ووفق المركز الوطني تشير التنبؤات طويلة المدى لشهر أبريل إلى أن كميات سقوط الأمطار سوف تكون أقل من المعدل، حيث أن معدل الأمطار في هذا الشهر على الدولة 7.4 ملم، وأعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 247.4 ملم على وادي شحه في سنة 2019.

تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة خاصة في الربع الأخير من الشهر، وإن ظلت فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف قائمة خلال ساعات الصَّباح، حيث يتراوح متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 62 % إلى 82% خلال فترة الَّليل والصباح الباكر، بينما يتراوح متوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 18 % إلى 28 %خلال فترة الظهيرة والنِّهار.

وتكون الرياح السائدة في فترة الليل والصباح تكون رياح جنوبية شرقية، وفي فترة الظَّهيرة والْمساء تكون رياح شمالية غربية (نسيم البر والبحر)، كما تنشط الرياح مع تعمق الأنظمة الضغطية مِما تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة أحياناً >

وبحسب المركز الوطني فإن عدد الساعات من آذان الفجر حتى الغروب في بداية الشهر تصل إلى 13 ساعة و46 دقائق تقريبا في بداية الفترة وتزيد تدريجياً مع تقدم أيام رمضان المبارك لتصل إلى 14 ساعة و30 دقيقة تقريباً في نهاية الشهر وذلك حسب مدينة ابوظبي وضواحيها علما بانه قد تزيد أو تقل المدة ببضعة دقائق سواء في بداية الشهر أو نهاية الشهر حسب الموقع.

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