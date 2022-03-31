وفاة رجل الأعمال الإماراتي عيسى صالح القرق

المصدر: البيان

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انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم رجل الأعمال الإماراتي عيسى صالح القرق مؤسس «مجموعة عيسى صالح القرق»، بعد مسيرة حافلة من العطاء والخير.

ونعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»،اليوم رجل الأعمال وأول مصرفي إماراتي عيسى صالح القرق

وقال سموه : تعازينا لأسرة عيسى صالح القرق وتعازينا لمجتمع دبي ومجتمع الإمارات بوفاته .. أول مصرفي إماراتي .. وأحد وجوه الدبلوماسية الإماراتية .. وأحد أهم رجال اقتصادنا الوطني .. وأحد أصحاب الجمعيات الخيرية والإنسانية بالدولة .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون ..

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