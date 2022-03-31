محمد بن راشد ينعى عيسى صالح القرق أول مصرفي إماراتي

المصدر: البيان

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نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم عيسى صالح القرق أول مصرفي إماراتي.

وقال سموه : تعازينا لأسرة عيسى صالح القرق وتعازينا لمجتمع دبي ومجتمع الإمارات بوفاته .. أول مصرفي إماراتي .. وأحد وجوه الدبلوماسية الإماراتية .. وأحد أهم رجال اقتصادنا الوطني .. وأحد أصحاب الجمعيات الخيرية والإنسانية بالدولة .. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .. إنا لله وإنا إليه راجعون ..

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