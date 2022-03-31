الإمارات تتصدر الجوائز العالمية في القطاع الصحي

المصدر: دبي-البيان

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حصدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 28 جائزة خلال مشاركتها في مسابقة ستيفي العالمية للعام 2022 في مجالات الابتكار الصحي، ليصل عدد جوائز ستيفي التي نالتها 40 جائزة، فيما بلغ إجمالي الجوائز العالمية التي حققتها المؤسسة 61 جائزة مختلفة منذ انطلاقها.

وجاء الفوز المستحق للمؤسسة من خلال حزمة من المشاريع المبتكرة الذكية والنوعية، وبعد منافسة مع أكثر من 700 مشروع من جهات مختلفة من 17 دولة على مستوى الشرق الأوسط، لتسجل المؤسسة إنجازاً جديداً بتعزيز سجلها الزاخر بالجوائز العالمية.

وأعرب سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن فخره بهذا المنجز، الذي يعد ثمرة لجهود وتوجهات المؤسسات نحو التحول بواقع الخدمات الصحية إلى الابتكار والتميز الرقمي الذكي، وتعزيز جودة الحياة الصحية ورفاهية العيش لدى مختلف أفراد ومكونات المجتمع الإماراتي، بما يسهم في تطوير قطاع الرعاية الصحية ويرفع من كفاءة العمل، والقدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

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