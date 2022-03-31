الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف واستبدال رخص القيادة

المصدر: وام

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وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - بمقر إكسبو 2020 دبي - مع معالي ميراف ميخائيلي وزيرة النقل وسلامة الطرق الإسرائيلية مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف واستبدال رخص القيادة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل.

تهدف المذكرة إلى تسهيل حركة تنقل حاملي رخص القيادة الصادرة من قبل السلطات الرسمية المعنية أثناء الزيارة والإقامة لمواطني البلدين.

وتنص مذكرة التفاهم على الاعتراف المتبادل برخص القيادة الصادرة من الإمارات وإسرائيل واستبدالها دون إجراء الاختبار النظري والعملي، بهدف تسهيل تنقل حاملي رخص القيادة من البلدين أثناء الإقامة أو الزيارة.

حضر مراسم توقيع المذكرة، العميد محمد حميد دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وأعضاء وفد وزارة النقل وسلامة الطرق الإسرائيلية عيلام ساغي ومالكا ماريا وروزين أهارونسون وغال بيجيرانو وجوناثان بيتر كامينغز وشارون ديفيد.

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