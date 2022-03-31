اعتماد منظومة خاصة بالطائرات بدون طيار للاستخدامات الأمنية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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سلم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، شهادة اعتماد أول منظومة خاصة بالطائرات بدون طيار، بتقنيات عالية الجودة للاستخدامات الأمنية في إمارة دبي، اعتمدتها هيئة دبي للطيران المدني لصالح القيادة العامة لشرطة دبي. وحضر التسليم عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من الجهتين.

وتعد المنظومة من أفضل الأنظمة المتقدمة في قطاع الطائرات بدون طيار، ومن المخطط استخدامها لأغراض أمنية وغيرها من مهام تخدم سلامة ومصلحة المجتمع. وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن اعتماد الهيئة لمنظومة صندوق الطائرات بدون طيار، تعد خطوة فريدة من نوعها في المنطقة، بحيث تهدف آلية التنظيم إلى المحافظة على أجواء دبي وجعلها جاذبة لمثل هذه التقنيات المتقدمة لخدمة البلاد والمصلحة العامة.

ويمثل قطاع الطيران أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، بفضل تطوره المستمر، ليمضي قدماً نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الطموحة بأن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة عالمياً في صنع المستقبل.

مكونات

من جانبه، قال محمد عبدالله أهلي- مدير عام هيئة دبي للطيران المدني والمدير التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «إن اعتماد الهيئة للمنظومة يعتبر أحد المكونات الرئيسية لمبادرة القبة الجوية لسماء دبي، وركيزة تنظيمية لقطاع الطائرات بدون طيار من خلال تسجيل وترخيص هذا النوع من الأنظمة والأنشطة التشغيلية التابعة لها، وتعد هذه الخطوة إحدى الخطوات السبّاقة لجعل الإمارات دائماً الرائدة على المستوى العالمي».

وتحرص الهيئة على تطبيق دورها التشريعي والتنظيمي لتعزيز مكانة إمارة دبي من خلال استقطاب وتبني مثل هذه الأنظمة المتقدمة والحرص على تطبيقها بأفضل الممارسات الدولية العالمية.

من جهته، ثمّن معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، قانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن «تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي»، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتدشين سموه منظومة «الدرون بوكس» (drone box)، وهي عبارة عن منصة لإطلاق الطائرات المؤتمتة بدون طيار في الإمارة، بهدف خفض معدل زمن الاستجابة للحالات الطارئة جداً.

وتقدم معالي القائد العام لشرطة دبي بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، بمناسبة حصول القيادة العامة لشرطة دبي على شهادة اعتماد أول منظومة خاصة بالطائرات بدون طيار، وإلى محمد عبدالله أهلي، على توطيد علاقة الشراكة الاستراتيجية بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة دبي للطيران المدني، التي أسهمت في الارتقاء بمنظومة العمل المشترك بين الجانبين، وتحقيق الأهداف الرامية إلى بسط الأمن والأمان ونشر الطمأنينة وتعزيز الأمن والسلامة، من أجل تحقيق المصلحة العامة.

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