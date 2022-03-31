«الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» في دبي تعلن الهوية المؤسسية الجديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، عن الهوية المؤسسية الجديدة على مستوى المؤسسة ووحداتها التنظيمية، بما فيها جمارك دبي، والتي ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي «العالمية والاستدامة والتواصل».

وأطلق سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الشعار الجديد، خلال حفل رسمي عُقد في جناح «دي بي ورلد» في إكسبو 2020 دبي، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات، بحضور أعضاء مجلس إدارة المؤسسة ورئيسها التنفيذي أحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، والمديرين التنفيذيين لدوائر وقطاعات المؤسسة.

وفي مناسبة إطلاق الهوية الجديدة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إحدى مؤسسات حكومة دبي العريقة والرائدة، والتي تأسست رسمياً في العام 2001، قال سلطان بن سليم: «بعد مضي نحو عشرين عاماً على التأسيس، نعلن إطلاق الشعار والهوية الجديدة للمؤسسة لنبدأ مع هذه الخطوة انطلاقتنا القوية نحو المستقبل والعالمية، فالشعار الجديد يرتكز على ثلاثة عناصر هي العالمية والاستدامة والتواصل، ويواكب توجهات قيادتنا وحكومتنا الرشيدة».

وقد جاء الشعار الجديد على شكل كرة أرضية، وتميز التصميم بثلاثة ألوان رئيسية الذهبي والأزرق والأبيض والمستمدة من النطاقات التي تشرف عليها المؤسسة وهي الرمال الذهبية والمياه الزرقاء والفضاء المشرق.

وقال بن سليّم: «استلهمنا مكونات وركائز شعارنا الجديد من رؤيتنا المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي»، مشيراً إلى أن الخدمات التي تقدمها الدوائر التابعة للمؤسسة تغطي نطاقات واسعة في الإمارة تشمل المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، إضافة إلى المناطق الساحلية ومياه دبي، علاوةً على الخدمات الجمركية لتعزيز الأمن والنمو الاقتصادي والتجاري، لذلك تم استلهام ألوان الشعار من هذه المكونات الثلاث».

وأضاف: «الشعار الجديد لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة هو ليس مجرد تغيير شكلي وصورة تعبيرية، بل هو محرك سيقودنا إلى العالمية والاستدامة بجهود فرق العمل من مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة، والشعار الجديد واضح وقوي ومباشر وبتصميم مبتكر ثلاثي الأبعاد يواكب التوجهات الحديثة».

وقد تخلل حفل إطلاق الشعار الجديد عرض فيلم الإعلان عن الشعار، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمؤسسة بحلته وهويته الجديدة.

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