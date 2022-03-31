شما المزروعي: الشباب العربي يصنع المستقبل في القمة العالمية للحكومات

المصدر: (دبي - وام)

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قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: إن القمة العالمية للحكومات أجمل اختتام لإكسبو 2020 دبي، حيث وفرت منصة للشباب العربي وعززت مشاركتهم في عملية صنع القرار والاستماع إلى تطلعاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل من خلال مشاركتهم في الاجتماع العربي للقيادات الشابة وفي منتدى المرأة ومنتدى الاقتصاد وفي أسبوع الاستدامة، وهذا مثال حي لتمكين الشباب العربي ورسالة للعالم أجمع، تتمثل في أهمية الشباب في صنع المستقبل.

وأضافت معاليها: إن القمة تعمل على استثمار الطاقات الشابة وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات ويضمن لهم بناء مستقبل واعد، وذلك من خلال تبادل المعرفة والاطلاع على أفضل التجارب العربية الشابة وإسهاماتهم وإيجاد حلول للتغلب على التحديات التي تواجههم.

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