«أبوظبي للصادرات» يبحث مع نائب رئيس تنزانيا تعزيز التبادل التجاري

المصدر: دبي - البيان

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بحث محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، أمس، على هامش فعاليات الدورة الثامنة للقمة العالميّة للحكومات، التي تعقد في إكسبو 2020 دبي مع وفد تنزاني برئاسة الدكتور فيليب إسدور، نائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية تعزيز التبادل التجاري وتنمية العلاقات الثنائية.

حضر اللقاء مبروك ناصر مبروك، نائب وزير الخارجية والتعاون شرق أفريقيا، وخليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، حيث بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويرتبط صندوق أبوظبي للتنمية بشراكة استراتيجية مع القمة العالمية للحكومات منذ أكثر من 5 سنوات، إذ تسهم القمة في إيجاد رؤية مشتركة مع المؤسسات المالية والدولية، حول إيجاد حلول للتحديات الاقتصادية والتنموية التي يواجهها العالم، وتأمين مستقبل أفضل لشعوب الدول النامية.

وأعرب محمد سيف السويدي عن اهتمام مكتب أبوظبي للصادرات على تعزيز الفرص المستقبلية مع تنزانيا الاتحادية، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقال السويدي: «تشكل زيارة الوفد التنزاني أهمية كبيرة وفرصة مهمة لتوحيد الجهود مع الدول الشريكة والبحث عن فرص تجارية واعدة تخدم المصالح المشتركة بين الجانبين، وخاصة بعد الفترة الصعبة، التي شهدها العالم جراء جائحة «كوفيد 19» والتي كان لها تداعيات اقتصادية سلبية وتأثيرات على حركة التجارة الدولية».

حرص

وأكد حرص «مكتب أبوظبي للصادرات» على تعزيز آليات التعاون المشتركة وتسخير الإمكانات الداعمة لوصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق في تنزانيا، وبما يسهم في تحقيق مساعي دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات التجارية في العالم.

من جانبه، ثمّن الدكتور فيليب إسدور، نائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، عمق الروابط الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وتنزانيا، مؤكداً حرص بلاده على توسيع تعاونها الاقتصادي مع الإمارات في مختلف المجالات.

وقال خليل المنصوري: إن التعاون مع الوفد التنزاني يمثل فرصة مهمة لاستكشاف الفرص المستقبلية وفتح قنوات جديدة تسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري وتحفيز النمو الاقتصادي، وخاصة أن دولة الإمارات تسعى إلى زيادة حصتها في السوق التنزانية.

حلول تمويلية

اطلع الوفد التنزاني خلال الزيارة، على الحلول التمويلية التي يقدمها «مكتب أبوظبي للصادرات» للمشترين الخارجيين من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاعين العام والخاص الراغبين باستيراد سلع ومنتجات إماراتية، لتعزيز تنافسية الصادرات، وزيادة معدلاتها في الأسواق العالمية كما تعرف الوفد على الأهداف الاستراتيجية «لأدكس» ورؤيته الرامية إلى تحقيق سياسة دولة الإمارات في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.

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