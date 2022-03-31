متطوعون في القمة: فخورون بخدمة ضيوف الوطن

المصدر: دبي - أسامة أحمد

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أعرب متطوعون مشاركون في أعمال القمة العالمية الحكومية 2022 عن فخرهم واعتزازهم للعمل ضمن الفرق التطوعية لخدمة ضيوف الوطن، مؤكدين أن العمل التطوعي راسخ في نفوس أبناء الإمارات، كما أنه بمثابة رد الجميل إلى الدولة التي وفرت لهم الكثير وجعلت الإمارات في طليعة الدول والشعوب السعيدة.

وأشاروا إلى أن عملهم خلال أعمال القمة العالمية للحكومات يتمحور في استقبال الضيوف وإرشادهم إلى مواقع الجلسات والقاعات، إضافة إلى توفير الأجندة للزوار، كما يقومون بالإشراق على توفير الضيافة للضيوف على مدار الساعة.

مهارات

وقالت المتطوعة هند حسن البلوشي: «سعيدة بعملي للمرة الثانية، متطوعة في أعمال القمة العالمية الحكومية»، لافتة إلى أهمية العمل التطوعي في خدمة المجتمع والوطن، كما أن العمل التطوعي عمل إنساني يعكس تطور المجتمع، موضحة أنها تعمل في مجال استقبال الضيوف، وتقوم بإرشادهم إلى موقع القاعات وأوقات بدء عمل الجلسات.

وأكدت أن العمل في القمة أضاف إليها الكثير من المهارات، كما أنها تحب العمل التطوعي وتعتبره واجباً على كل مواطن ومواطنة رداً للجميل إلى الوطن الذي قدم الكثير من أجل سعادة ورفاهية الإنسان على أرض زايد الخير.

وأضافت: «أشعر بإعجاب الضيوف بالإمارات وما حققته من تنمية وإنجازات حضارية»، مؤكدة أن نجاح عمل المتطوعين يرجع إلى أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد، ويحرص على تقديم الوجه المشرق للدولة.

اعتزاز

من جانبها أعربت المتطوعة عفراء بن سوقات الفلاسي، عن فخرها واعتزازها بعملها متطوعة للمرة الأولى ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات، وأنها اكتسبت العديد من المهارات، مؤكدة أهمية مشاركة بنت الإمارات إلى جانب شقيقها الرجل في خدمة الوطن، لافتة إلى أن العمل التطوعي راسخ في دولة الإمارات، ويجد تشجيعاً من الأسرة من أجل خدمة المجتمع.

وقالت: «إنها تعمل في إدارة المتطوعين في المركز الإعلامي وفي استقبال الضيوف والتأكد من الهويات وتسهيل عملية دخول الضيوف للقاعات»، مشيرة إلى أن العمل التطوعي رسالة سامية تشحذ همم الشباب وتكسبهم خبرات عديدة وتفتح لهم آفاقاً جديدة.

خبرات

وقال المتطوع محمد الطنيجي: «أنا فخور بعملي ضمن الفريق التطوعي لأعمال القمة العالمية للحكومات في دبي، وهذا واجب من أجل خدمة ضيوف الوطن والمساهمة في عكس التطور الحضاري في الدولة»، مشيراً إلى أنه تطوع قبل انطلاقة إكسبو 2020 في دبي للعمل في الحدث العالمي.

وأكد أن العمل التطوعي أضاف إليه الكثير من الخبرات ومعرفة ثقافات عديدة من خلال تواجده في مقر إكسبو والتجول في جميع أجزاء الأجنحة.

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