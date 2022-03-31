خلفان بالهول: دبي عاصمة عالمية لتطوير وتبنّي الحلول المبتكرة

المصدر: (دبي - وام )

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أكد خلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي المستقبل، أن الركائز الاستراتيجية للمؤسسة تتمثل في تخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل من خلال تطوير وإطلاق البرامج والمبادرات الوطنية والعالمية وإعداد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية وإصدار التقارير الاستشرافية ودعم المشاريع المبتكرة والنوعية.

وذلك بإشراف ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بما يسهم بجعل دبي عاصمة عالمية لتطوير وتبني أحدث الحلول المبتكرة لخدمة الإنسانية، ويجعلها ملتقى للعقول المبدعة. وقال بالهول «إن مؤسسة دبي للمستقبل تركز على تحديد أبرز التحديات التي تواجهها المدن والمجتمعات والقطاعات في المستقبل وتحويلها إلى فرص نمو واعدة من خلال جمع وتحليل البيانات ودراسة التوجهات العالمية ومواكبة التغيرات والاستعداد لها».

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