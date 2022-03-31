وزيرة الثقافة السورية لـ« البيان»: هجرة الشباب معضلة تواجه الوطن العربي

المصدر: دبي - أسامة أحمد

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أكدت لبانة مشوح وزيرة الثقافة السورية أن هجرة الشباب وترك أوطانهم معضلة تواجه الوطن العربي، مشيرة إلى أن هذا الأمر سوف يسفر عن تأخر الأمة لأهمية دور الشباب في البناء والتنمية، ولفتت إلى أهمية اجتماع القيادات الشابة العربية في مناقشة القضايا والأفكار، واستعراض التجارب التي أبرزت دور الشباب في الريادة وتحقيق النجاح وتحدي الصعاب.

نجاح

وأشارت مشوح إلى نجاح اجتماع القيادات الشابة العربية في عرض التجارب المميزة في ريادة الأعمال وغيرها من مشاريع الشباب الناجحة، كما أن الاجتماع فرصة لتبادل الأفكار والخبرات ما بين الشباب العربي والوزراء لبلورة الخطط والمشاريع التنموية. وتطرقت إلى آثار الحرب في سوريا على الشباب والأسرة والمرأة، موضحة أن الحرب أدت إلى تسرب الكثير من اليافعين من مواصلة تعليمهم، مؤكدة أن الحكومة السورية تعمل جاهدة من خلال التعاون مع منظمات غير حكومية في سبيل إعادة الشباب إلى التعليم وتوفير البيئة المناسبة لمشاركتهم في جميع المجالات المهنية والعملية وذلك إيماناً بأهمية دور الشباب في مسيرة التنمية الشاملة.

رعاية

وقالت وزيرة الثقافة إن سوريا كانت رائدة في مجال رعاية الشباب وتوفير التعليم النظامي للشباب واليافعين قبل الحرب، وتظل إرادة الشعب السوري قوية من أجل العودة والبناء ومواجهة التحديات. وذكرت أن وزارة الثقافة السورية لديها مشاريع لتشجيع الشباب السوري وتمكينهم في مجالات الآداب والفنون والمساهمة في منحهم الفرص للإبداع والابتكار في شتى المجالات للنهوض بالشباب.

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