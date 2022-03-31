عهود الرومي: التحول الرقمي أساس جاهزية الحكومات والبقاء للأسرع

المصدر: دبي - البيان

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أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن الرهان الأساسي اليوم يجب أن يكون على بناء قدرات حكومية أساسها التركيز على الناس، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات تتبنى عقلية مستقبلية تدرك أن البقاء في عالم التنافسية اليوم هو للأسرع والأكثر استباقية وليس فقط للأقوى والأكبر.

جاء ذلك، خلال مشاركتها جلسة حوارية بعنوان «التنمية في المنطقة: الرهان على الإدارة الحكومية العربية»، التي ضمت الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في أولى جلسات «منتدى الإدارة الحكومية العربية» ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

وتنظم حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية منتدى الإدارة الحكومية العربية، في منصة لتعزيز التعاون والشراكات العربية للارتقاء بالعمل المؤسسي والإدارة الحكومية في العالم العربي.

ويشارك في منتدى الإدارة الحكومية العربية أكثر من 100 قائد من رؤساء المنظماaت الدولية ووزراء الخدمة المدنية والقادة الحكوميين.

أولويات

وقالت عهود الرومي إن التوجه الأساسي لعمل الحكومة في دولة الإمارات هو «أولوية الإنسان» مع ما تترتب عليه من ركائز لخدمته، وإن التجارب العالمية تؤكد وجود علاقة طردية بين تنافسية الدول وتقدمها من جهة وجودة خدماتها الحكومية من جهة أخرى، مشيرة إلى ثلاث تجارب عالمية ناجحة هي جمهورية كوريا وسنغافورة والإمارات، وهي دول تمكنت خلال عقود قليلة من التحول إلى نماذج اقتصادية ناجحة على المستوى العالمي، بسبب وجود الإدارة الحكومية القوية والمتميزة

وأضافت: «نستلهم دائماً من رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد أنه لو صلحت الإدارة لصلح الاقتصاد وصلحت كافة أمور الدولة واستمرت عملية التنمية، ومن هنا تكمن أهمية أن تكون لدينا إدارة حكومية استباقية تركز على الإنسان وتعمل على تحقيق النتائج بسرعة وفعالية».

وقال د. ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الحكومات هي الأساس في قيادة أي نموذج تنموي في العالم، لكن جهازها الحكومي قد يصاب بأمراض تفرض تحديات عليه، مثل الترهل الوظيفي والتوظيف غير القائم على الكفاءة وتدني الإنتاجية وتضخم عدد الموظفين، داعياً إلى إعادة النظر في السياسة القائمة والتركيز على ترشيق الجهاز الحكومي وتأهيل الموظفين وتطوير البنية التنظيمية والهياكل والإجراءات.

ركائز

لفتت معالي عهود الرومي إلى أن تحقيق أولويات حكومة الإمارات في خدمة الإنسان تقوم على ثلاث ركائز هي: «المستقبل الرقمي»، و«مستقبل المهارات وبيئة العمل»، و«التسريع والابتكار الجديد».وأكدت أن العمل ضمن ركيزة «المستقبل الرقمي» يتجاوز مجرد إنتاج تطبيقات ذكية، بل يقوم على إنجاز تحول كامل في عقلية العمل الحكومي.

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