محمد بن راشد يكرّم سيف بن زايد تقديراً لجهوده الاستثنائية في إنجاح إكسبو

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وحرصه الشديد على الإسهام القوي في إنجاح كافة الفعاليات التي يتم تنظيمها في الدولة تقدم نموذجاً مشرفاً للتفاني في خدمة الوطن، ومثالاً يحتذى به لكل أبناء الإمارات.

جاء ذلك خلال تكريم سموه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان تكريماً استثنائياً تقديراً لإسهامه الكبير في إنجاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان.

ودون سموه عبر «تويتر»:«أخي الشيخ سيف بن زايد .. صاحب الدور الكبير وراء الكواليس في دعم نجاح إكسبو ودعم نجاح القمة.. وله تكريم مستحق من شعب الامارات».

وعبّر سموه عن فخره بالنجاح الاستثنائي لـ«إكسبو 2020 دبي» بالشكل الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة، وما تشهده من نمو وتطور على كافة المسارات، مؤكداً أن نجاح المعرض نتيجة مباشرة لتضافر جهود كافة فرق العمل في الدولة. وجاء التكريم الذي جري في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، تقديراً للإسهامات الكبيرة والدعم اللامحدود للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان لتقديم نسخة مميزة واستثنائية من هذا الحدث العالمي، الذي أبهرت فيه الإمارات العالم، ونجحت في ظل ظروف غير مسبوقة في استضافة المعرض الأكبر والأهم عالمياً بصورة مشرفة.

ومنذ الإعلان عن فوز دولة الإمارات بتنظيم «إكسبو 2020 دبي»، سخّرت وزارة الداخلية كافة الإمكانات الكفيلة بإنجاح المعرض وتقديم صورة مشرفة تليق باسم الإمارات وتعكس وجهها الحضاري أمام وفود العالم على مدار ثلاثة أشهر، وتعاونت فرق العمل في أجهزة الشرطة والدفاع المدني لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي وتقديم نسخة مميزة سيبقى تأثيرها الإيجابي ممتداً لسنوات، بعد أن شكلّت جسراً للتواصل ومنصة لتعزيز التعاون العالمي بين الأمم والشعوب.

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