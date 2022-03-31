منتدى الصحة : مستقبل الرعاية تحدد مع تداعيات «كوفيد19»

المصدر: دبي - البيان

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أكد المشاركون في منتدى الصحة العالمي الذي نظمته القمة العالمية للحكومات 2022 تحت عنوان «تصميم مستقبل الرعاية الصحية» أن مستقبل الرعاية الصحية تحدد بشكل أوضح مع تداعيات جائحة «كوفيد19»، وكيفية تعامل الدول معها، حيث تبين أن سرعة التطور العلمي قادرة على تطوير خدمات صحية تحد من آثار الأمراض سواء الحالية أو المستقبلية، بما فيها الأمراض الخطيرة مثل السرطان، والسكري، والجلطات القلبية، والدماغية.

وتضمن جدول المنتدى مجموعة من الجلسات الرئيسية وفي مقدمتها: جلسة «مستقبل المرونة في أنظمة الرعاية الصحية»، التي شارك فيها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع. وجلسة أخرى تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل رفاهية الإنسان»، تحدث فيها الدكتور شمشير فاياليل بارامباث، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، كما شهد المنتدى جلسة عقدت تحت عنوان «الرقمنة في تقديم الرعاية الصحية - الواقع الجديد»، شاركت فيها الدكتورة نادين حرم، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة «بروكسيمي».

وجلسة تحت عنوان «الرعاية الصحية ومستقبل رأس المال البشري»، شارك فيها البروفيسور ديريك أوكيف، أستاذ تكنولوجيا الأجهزة الطبية في جامعة أيرلندا الوطنية غالواي، وجلسة أخرى تحت عنوان «إعادة هندسة أنظمة المناعة عبر تكنولوجيا الجيل القادم»، تحدثت خلالها الدكتورة كايتلين سادتلر، رئيس قسم الهندسة المناعية في المعهد الوطني للطب الحيوي والهندسة الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما شهد المنتدى جلسة ختامية كشفت التوجهات المستقبلية للأجهزة الطبية وخدمات الرعاية الصحية، تحت عنوان «تصميم مستقبل الطب والصحة: رؤية للخمسين عاماً القادمة»، قدمها الدكتور دانيال كرافت، رئيس فريق التحالف ضد الأوبئة لـ«XPRIZE »، مؤسس ورئيس برنامج «Medicine Exponential».

وأوضح عبد الرحمن العويس أن تمكين الخدمات الصحية المستقبلية والأنظمة الذكية هي واحدة من أولويات الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الأولويات تستند إلى الرؤية الوطنية لدولة الإمارات، في إطار عملية التنمية المستدامة.

وأكد المكانة العالمية الرائدة للدولة في المجالات المعنية بجودة الحياة، والخدمات الصحية، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الطبية.





تقنيات حديثة

وتوقع الدكتور دانيال كرافت ظهور تقنيات حديثة في المستقبل القريب سيكون بإمكانها توقع الأمراض والمساعدة في الوقاية منها.

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