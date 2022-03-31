سموه يكرّم أفضل الحلول الرقمية المبتكرة من حكومات العالم

المصدر: دبي - البيان

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كرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، أفضل الحلول الرقمية المبتكرة من حكومات العالم، ضمن فئات جائزة تكنولوجيا الحكومات، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات.

أعلن سموه ذلك في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»، قال فيها: «كرمنا أفضل الحلول الرقمية المبتكرة من حكومات العالم، ضمن فئات جائزة تكنولوجيا الحكومات. أكثر من 250 تجربة من 65 دولة، تم تقييم استجابتها لتحديات العالم الاستثنائية الحالية. الجائزة تؤكد على دور أعمال القمة العالمية للحكومات، في تعزيز الابتكار الحكومي العالمي، للوصول اليوم لحلول المستقبل».

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