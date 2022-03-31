دول المنطقة قادرة على تحقيق المزيد من التقدم

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي، خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2022، أهمية تبادل التجارب والخبرات الناجحة بين كافة دول منطقة الشرق الأوسط. واعتبر مالباس أن المنطقة قادرة على تحقيق مزيد من التقدم بفضل الكفاءات التي تمتلكها، مشيراً إلى الفرص الواعدة لتطبيقات الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تمتلك إمكانيات لاستخدام الطاقة المتجددة، وخاصة الدول الخليجية القادرة على استخدام الطاقة الشمسية بأقل تكلفة .

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