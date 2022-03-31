«الوطني» يناقش سياسة وزارة الثقافة ويوجه 4 أسئلة

المصدر: دبي - البيان

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثامنة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الثلاثاء 5 أبريل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ويناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام الذي أعدته بشأن موضوع سياسة وزارة الثقافة والشباب وفق المحاور التالية: استراتيجية الوزارة في تعزيز الهوية والانتماء الوطني، وتطوير قطاعات الصناعات الثقافية والإبداعية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ودور الوزارة في إنشاء ودعم المراكز الشبابية، وتطوير قدرات ومواهب الشباب لتحقيق مستهدفات رؤية 2071، وجهود الوزارة في تطوير المنظومة الإعلامية الوطنية بما يحقق رؤية 2071.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجه ضرار حميد بالهول الفلاسي سؤالاً إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول نظام إلكتروني جمركي موحد، وسيتم توجيه ثلاثة أسئلة إلى معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، سؤال من عبيد خلفان الغول السلامي حول الرقابة على محتوى الأنشطة الإعلامية المرخص بها على وسائل الإعلام الإلكترونية وسؤالان من كفاح محمد الزعابي حول تأثيرات توقف القطاع المسرحي في الدولة، وحول إهمال مبنى جمعية كلباء للفنون الشعبية والمسرح.

ويطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوعين عامين هما: دور وزارة الاقتصاد في شأن دعم قطاع السياحة، وسياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تطوير نظام الضمان الاجتماعي.

كما يطلع المجلس على تقرير وارد من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون حول توصيات المجلس في شأن موضوع سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.

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