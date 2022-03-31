سالم القاسمي يكرّم الفائزين بجائزة الشارقة للقرآن

المصدر: (الشارقة - البيان)

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برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، في مسرح الجامعة القاسمية، الحفل الختامي لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في دورتيها الثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والذي تنظمه مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية. وقد بلغ عدد المشاركين في الدّورتين قرابة (2500) فتنافسوا في ستّة عشر فرعاً من فروع الجائزة.

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