لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات تعلن عن ختام احتفالات عام الخمسين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن ختام ناجح لاحتفالات عام الخمسين.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أعلن عن تسمية عام 2021 «عام الخمسين» احتفالاً بمرور 50 عاماً على تأسيس الدولة في العام 1971.

وانطلقت الفعاليات رسمياً من 6 أبريل 2021 حتى 31 مارس 2022، بالتزامن مع استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وتم الإعلان عن عام الخمسين احتفاءً بالرّحلة الإنسانية الفريدة للخمسين عاماً الأولى من تاريخ دولة الإمارات، والإعداد للتحوّل الفاعل والمُستدام للخمسين عاماً المقبلة.

منصة

وأقيم في الثاني من ديسمبر 2021 الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الخمسين في حتا، وسط المناظر الطبيعية الخلابة وفي أحضان جبال الحجر. وتضمن احتفالات أقيمت على منصة مسرحية عائمة وسط بحيرة سد حتا. وسلط العرض الضوء على الروابط الوطيدة بين شعب الإمارات والطبيعة، في فصول تعرض تاريخ الإمارات قبل الاتحاد، واللحظات التاريخية للاتحاد منذ خمسين عاماً مضت، وأهم منجزات تلك المسيرة، مع تخيل مستقبل الإمارات في الخمسين عاماً المقبلة.

وأطلقت 400 طائرة «درون» من طراز Pyro لرفع الألعاب النارية خلال العرض، وتضّمن العرض أيضاً 97 مبنى من المباني الأيقونية في الإمارات، و101 حيوان، و98 نباتاً، و200 طائرة «الدرون» Nano LED، و138 ممثلاً ومؤدياً، و18 وسماً التي مثلت القبائل والعائلات المختلفة في الإمارات.

واستغرق التجهيز لعرض عيد الاتحاد الخمسين أكثر من 147 يوماً، بفريق عمل مكون من أكثر من 1400 فرد من أكثر من 100 جنسية عملوا معاً لأكثر من مليون و500 ألف ساعة عمل في الموقع.

كما أتيحت الفرصة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور العرض المسرحي الرائع لعيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي استمر حتى 12 ديسمبر.

وبيعت جميع تذاكر العرض المقام في حتا والذي استمر لمدة تسعة أيام بالكامل، بالإضافة إلى ذلك، أتيحت الفرصة للجميع في دولة الإمارات لمشاهدة العرض على جميع القنوات التلفزيونية المحلية والموقع الرسمي لعيد الاتحاد، كما تم تنظيم عروض جماهيرية في جميع الإمارات السبع، تضمنت عروضاً أقيمت في دور السينما والأماكن الثقافية والأماكن العامة.

وبعد نجاح احتفالات عام الخمسين، ومع استعداد دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، سيجري الإعلان عن تفاصيل موضوع عام 2022 عما قريب.

مبادرات

خلال العام، أعلنت اللجنة عن العديد من المبادرات لكل من يعيش على أرض الوطن، من أبرزها «الحالمون الأوائل»، و«رسائل إلى المستقبل»، و«برنامج زمالة عام الخمسين»، و«خمسون يوماً للخمسين»، و«رسائل إلى الوطن»، و«خطوة أولى»، و«وجوه ملهمة».

وتأملت المراحل المختلفة لاحتفالات عام الخمسين في رحلة الخمسين عاماً الأولى، ورسمت طموحات خمسين عاماً مقبلة ومهدت الطريق لمستقبل يجمع كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له.

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