حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع رئيس وزراء كوراساو

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، غيلمار بيساس، رئيس وزراء جزيرة كوراساو، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد، وذلك بحضور الويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، برئيس الوزراء، وبحثا تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو في شتى المجالات.

وأشاد سموه بروابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجزيرة كوراساو الواقعة في البحر الكاريبي بأمريكا اللاتينية والتابعة لمملكة هولندا.

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