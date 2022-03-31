كلير كيسي: التحول الرقمي للحكومات ضرورة ملحّة لخدمة الشعوب

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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قالت كلير كيسي الرئيس العالمي للسياسات والرؤى بأيكونومسي إمبكت بالولايات المتحدة: إن يومي القمة العالمية للحكومات كانا يومين ملهمين، حيث استمعنا إلى قادة من جميع أنحاء العالم يتحدثون عن الحلول والأفكار والابتكارات والطرق التي يمكن للحكومات أن تكون أكثر استجابة وأكثر فاعلية في تلبية احتياجات مواطنيها وتوفير بيئة تمكّنهم من تحقيق تطلعاتهم، لافتة إلى أن التحول الرقمي للحكومات ضرورة ملحة لمواكبة التطور.

وأضافت كلير أن الحاجة ملحة أمام الحكومات لابتكار تقنيات حديثة، لتوسيع دائرة قدرة وصول الأفراد للخدمات وزيادة المستفيدين منها بتكلفة أقل، وأنه من المهم إعادة التفكير في كيفية إتاحة الخدمات الجيدة للجميع مع ضمان تحقيق التناغم بين مختلف القرارات في الوقت نفسه، وتطوير سياسات للدمج وزيادة الفعالية والشفافية والمحاسبة، كما أن للتقنيات سريعة التطور في عصرنا هذا القدرة على أن تُحدث تحولات في سبل تدبير وتصريف الأمور المختلفة ضمن مختلف مهام ومجالات العمل الحكومي.

تكنولوجيا المعلومات

وأشارت كلير إلى أنه فيما يتعلق بما تقدمه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للحكومات، هناك فرص غير مسبوقة لإنجاز أهداف التنمية المستدامة وتحسين رفاه المواطنين، منوهة بأن الحكومات بالتعاون مع القطاع الخاص والجامعات التقنية تسعى إلى التحول الرقمي، ويمكن للحكومات الاستفادة من التقدم الذي يتيحه الذكاء الاصطناعي في تقديم باقة عريضة من الخدمات، وفي الوقت نفسه ستكون خدمات ملبية لاحتياجات كل مواطن، على مدار الساعة، ويمكن لهذه الخدمات المصممة باستخدام المعلومات المستقاة من البيانات الضخمة، وكذلك من المعلومات التي يتم تحصيلها عبر تحسين تواصل المواطن مع الحكومة، أن تحرز تحسناً كبيراً في التفاعل بين الحكومة ومواطنيها، فللثورة الصناعية الرابعة القدرة على تغيير مجتمعاتنا وتحسين طريقة حياتنا بوتيرة سريعة للغاية.

ولفتت أيضاً إلى أنه باستخدام التكنولوجيا الرقمية، يمكن للحكومات أن تتعامل مع الصدمات جراء الكوارث، ومع مختلف أشكال الأزمات الأخرى، وأن تدير عمليات التعامل مع الطوارئ، وأن تؤدي مهامَّ أساسية وتتعافى سريعاً من الأزمات.

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