«صندوق الأمم المتحدة»: نتحرك نحو نظام عالمي متغير والإمارات نقطة محورية

المصدر: دبي - وام

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قالت بريتي سنها، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية: «نحن نتحرك نحو نظام عالمي متغير، وسيكون لدولة الإمارات العربية المتحدة نقطة محورية للغاية فيه».

وأضافت بريتي سنها خلال مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2022، «أن صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية يمول 46 بلداً من أقل البلدان نمواً في العالم، معظمها في أفريقيا..». وقالت: «أعتقد أن دور الإمارات في دعم قطاع التنمية في أفريقيا سيكون على صلة وثيقة للغاية، ونتطلع إلى هذه الشراكة مع الإمارات».

وعن جهود صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية في دعم البلدان الأخرى، أشارت إلى أن الصندوق قد أسهم بمساعدة السنغال مؤخراً على وضع سياسة جديدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، مما يسّر تدفقات الاستثمار إلى البلد.

وأوضحت أن الصندوق يعمل في مجالات مثل الاقتصادات الرقمية الشاملة، وتمويل التنمية المحلية وتمويل الاستثمار، مما سيساعد الحكومات على الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.

وفي ما يتعلق بفرص العمل في المرحلة التالية، قالت المديرة التنفيذية للصندوق: «أعتقد أن العالم الرقمي يوفر العديد من الفرص للشباب في الشركات الرقمية والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم تقنيات الهاتف المحمول، مثل أفغانستان، التي نقوم بتوفير المساعدة لها، فإن 80 % من الأسر لديها هاتف محمول».

وتابعت: «نعمل في طرق الدفع الرقمي والاقتصادات الشاملة، حيث يمكن تقديم الرعاية الصحية الزراعية (الخدمات) من خلال الآليات الرقمية. كما نقوم بالتركيز على مهارات العمل، ونعتقد أن الوظائف في الاقتصادات الخضراء ستزدهر وتنمو وهذا ما نريد تعزيزه».

وأضافت: «إن الصندوق يعمل أيضاً على تعزيز السلام، ويستثمر في شركات الطاقة الشمسية لبناء محطات طاقة شمسية صغيرة يمكنها توفير الطاقة والتوظيف للشباب».

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