رئيس وزراء غينيا: نتطلع لتعزيز مستويات التعاون مع الإمارات

المصدر: دبي - وام

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أكد محمد بيافوغي، رئيس وزراء غينيا تطلع بلاده لتعزيز مستويات التعاون والتنسيق المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الشراكة الاستراتيجية في عدد من المجالات.

وأشار بيافوغي في هذا الصدد إلى أن هناك تعاوناً بين الجانبين في الوقت الحالي في إنتاج البوكسيت، وهي المادة الخام التي يشتق منها الألمنيوم، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعاً في حجم الإنتاج وصل إلى 10 ملايين طن سنوياً، وقال في تصريح لـ«وام»: إن زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة شهدت مناقشة مجموعة من فرص التعاون المتاحة، منها التعاون مع وزارة التربية والتعليم، كما تم إجراء مباحثات مع موانئ دبي، لتعزيز مستويات التعاون والتنسيق.

ولفت إلى أن غينيا تتوفر بها مجموعة من الفرص الاستثمارية خاصة في مجال تعدين الحديد والألمنيوم، وهما من المعادن الرئيسة في المشاريع الصناعية.

وأعرب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في غينيا، التي تستند رؤيتها إلى النهوض بالشباب وتثقيفهم والبحث عن شراكات، للاستفادة من الثروات المتوفرة.

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