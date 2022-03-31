الإمارات توقع شراكات استراتيجية في التحديث الحكومي مع كردستان العراق والمالديف وبربادوس وغويانا

المصدر: دبي - البيان

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وقعت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة استراتيجية في التحديث الحكومي مع حكومات كردستان العراق، وجمهورية المالديف، وبربادوس، وجمهورية غويانا، لتبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في مجال التحديث الحكومي، وتطوير الكوادر الحكومية وتمكينها وبناء قدراتها بأحدث الأدوات المستقبلية بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات الناجحة في هذا المجال.

وقع الاتفاقية معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، مع مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفيصل نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف، وميا موتلي رئيس وزراء بربادوس، وديودات إندار وزير الأشغال العامة في جمهورية غويانا.

وتشمل مجالات التعاون: تطوير وبناء القدرات، والابتكار الحكومي، والخدمات الحكومية، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي والأجندة الوطنية والتميز الحكومي، وحاضنات الأعمال، والتنافسية، والإحصاء، والبرمجة «مليون مبرمج»، والخدمة المدنية، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022.

وأكد معالي محمد القرقاوي أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على مشاركة خبراتها وتجاربها الرائدة مع مختلف الحكومات، ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم الحكومات وتمكينها للارتقاء بمستوى الأداء والكفاءة وتعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل.

وقال معالي محمد القرقاوي: إن منهج حكومة دولة الإمارات في التحديث الحكومي وصل إلى مختلف مناطق العالم لتعزيز وتنمية منظومة العمل الحكومي فيها، انطلاقاً من رؤية ترسيخ نموذج متميز للتعاون الحكومي، ينعكس أثره على تحسين حياة المجتمعات، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي مع إقليم كردستان العراق، وجمهورية المالديف.

وبربادوس، وجمهورية غويانا، ستسهم في تعزيز تبادل الخبرات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، ما يسهم في تطوير منظومة العمل الحكومي في هذه الدول وبناء قدرات كوادرها على أسس مستدامة، وتزويدها بالمهارات اللازمة لقيادة الجيل الجديد من الحكومات المستقبلية، ما ينعكس إيجاباً على تحسين حياة الناس.

ومن جهته، أكد مسرور بارزاني أهمية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وكردستان العراق لتطوير مستوى الأداء والعمل في كردستان، مشيداً بتجربة حكومة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث الحكومي، ما جعلها مثالاً يحتذى لكثير من الدول والحكومات الساعية لبناء مستقبل أفضل لشعوبها.

وقال: إن الاتفاقية بين البلدين تبني على علاقات التعاون الراسخة بين حكومة إقليم كردستان العراق ودولة الإمارات، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل وتحسين حياة الناس، معرباً عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون في مختلف المجالات والقطاعات الرئيسية، ما يخدم المصالح المشتركة وينعكس إيجاباً على جميع أفراد المجتمع.

ومن جهته، أشاد فيصل نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف، بالعلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات والمالديف، والشراكة المثمرة بين البلدين في مختلف مجالات التحديث الحكومي، ما يمثل نموذجاً عالمياً للشراكات الهادفة إلى خدمة المجتمعات وبناء مستقبل أفضل للأجيال.

وأشار إلى أهمية اتفاقية الشراكة بين البلدين ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى الأداء في الخدمات الحكومية، مثنياً على الدور المحوري الذي تؤديه دولة الإمارات في تمكين الحكومات وبناء قدرات كوادرها، ونقل تجاربها الرائدة إلى مختلف حكومات الدول لتعزيز مسيرة التنمية العالمية وخير الشعوب والمجتمعات البشرية.

وأكدت ميا موتلي رئيسة وزراء بربادوس، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين بربادوس ودولة الإمارات ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022، تعكس دور الإمارات في تعزيز الشراكات العالمية، وتحديث وتطوير العمل الحكومي، ومشاركاتها العالمية في تحويل منظومة العمل التقليدية ونقلها إلى المستقبل، مضيفة أن جمهورية باربادوس حريصة على رفع مستوى العمل الحكومي، وتطوير منهج عمل شامل يسهم في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.

ومن جهته، أشار ديودات إندار إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية في تعزيز العلاقة بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية غويانا، وفتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون في مجال التحديث الحكومي ومختلف المجالات والقطاعات التي تهم البلدين.

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